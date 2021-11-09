Kastamonu'da iş makinesinin içine düşüp öldü

Beton miksere dolum yapan iş makinesinin içine düşen 27 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. İşçinin ölümü ile ilgi soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sapaca köyü mevkisinde bulunan özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy (27), henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek; beton miksere dolum yapan iş makinesinin içine düştü.

Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Ersoy, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ersoy'un cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.