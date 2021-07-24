Kastamonu'da işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan Fatih Atlı idaresindeki minibüs, Kornapa köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada işçilerden Sevim Kıyak (55) hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fatih Atlı ile minibüste bulunan işçilerden Kadriye Şimşek, Gülay Acar, Hediye Yılmaz, Meliha Demir, Nazan Demir, Kerziban Türkmen ve Fadime Demir yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansa Kastamonu Eğitimi ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.