Kastamonu’da jandarma, balçıkta bulunan altınları sahiplerine ulaştırdı

Sel felaketinin ardından jandarma ekipleri, evleri su basan vatandaşlara temizlik çalışmalarında yardım etti. Ekipler, balçık içinde buldukları altınları, ev sahiplerine teslim etti.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi, Kastamonu’da büyük yıkımlara neden oldu.

Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç sel sularıyla Ezine Çayı üzerinden Karadeniz’e sürüklendi.

12 ÇEYREK, 2 GRAM ALTIN, 1 BİLEZİK

Yaşanan felakette evini su basan Uğur ve Fatma Gökmen, yardım için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Evde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçık içinde 12 çeyrek, 2 gram altın, 1 altın bilezik buldu. Altınlar, Gökmen çiftine teslim edildi.

ALTINLAR VE PARALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri ayrıca bir apartmanda Saime Kartal isimli vatandaşa ait evin temizliğine de yardım etti.

Ekipler temizlik sırasında 3 adet bilezik, 1 adet gram altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 3 bin 200 lira nakit para buldu.

Bulunan altınlar ve paralar sahiplerine teslim edildi.