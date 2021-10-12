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Kastamonu'da jelle soba yakmak isteyen kişinin evi yandı

Kastamonu'da jelle soba yakmak isteyen kişinin evi yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yanıcı jel ile sobayı yakmak isteyen şahıs, evini de kendisini de yaktı.