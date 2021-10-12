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    Kastamonu'da jelle soba yakmak isteyen kişinin evi yandı

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yanıcı jel ile sobayı yakmak isteyen şahıs, evini de kendisini de yaktı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 21:48
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 22:59
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    Kastamonu'da jelle soba yakmak isteyen kişinin evi yandı

    İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyü Merkez Mahallesi’nde ikamet eden cami imam hatibi Serkan Ada, akşam saatlerinde sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı.,

    JEL PATLAYINCA, SOBA PARLADI

    Sobanın içerisine sıktığı yanıcı jelin patlaması sonucu bir anda parladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi kapladı.

    Kastamonu'da jelle soba yakmak isteyen kişinin evi yandı VİDEO

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu itfaiye ekipleri, yanan evi söndürdü. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    KENDİNİ DE YAKTI

    Yangını kendi imkânları ile söndürmek isteyen imam Serkan Ada, ellerinin ve kollarının yanması sonucu yaralandı. Yaralı imam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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