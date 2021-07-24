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    Kastamonu’da kanyonda düşen kadın sedye ile 1 kilometre taşındı

    Yürüyüş parkurunda düşen Selma Sarı’nın ayak bileği kırıldı. Sarı, 1 kilometre boyunca sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 11:53
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    Kastamonu’da kanyonda düşen kadın sedye ile 1 kilometre taşındı

    Ankara’dan Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu’na gezmeye gelen Semra Sarı’nın 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda ayağı kaydı.

    Parkurda düşen Sarı’nın ayak bileği kırıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine kanyona Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ayak bileği kırılan Sarı, yapılan ilk müdahalenin ardından JAK ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı.

    Kastamonu’da kanyonda düşen kadın sedye ile 1 kilometre taşındı ViDEO

    Kastamonu’da kanyonda düşen kadın sedye ile 1 kilometre taşındı #1

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Sarı, sedye ile yaklaşık 1 kilometre boyunca taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

    Ambulansa alınan Semra Sarı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

    Kastamonu’da kanyonda düşen kadın sedye ile 1 kilometre taşındı #2

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