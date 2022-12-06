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    Kastamonu'da kavşakta feci kaza yaşandı

    Tosya'da kavşakta çarpışan hafif ticari araç ile otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 1 kişinin yaralandı.
    • 06.12.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 20:19
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    Kastamonu'da kavşakta feci kaza yaşandı

    Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki Kastamonu Caddesi ile 100. Yıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir kaza meydana geldi.

    D.Ö. idaresindeki 37 KA 085 plakalı otomobil ile H.İ.Ç. yönetimindeki 37 AAL 265 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar park haindeki 4 araca daha çarptı.

    6 araç kazaya karıştı: 1 yaralı

    Park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

    Kazada yaralanan vatandaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu da kavşakta feci kaza yaşandı #1

    O anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı görülürken çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ve hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarpıyor.

    Kastamonu'da kavşakta feci kaza yaşandı VİDEO

    Kastamonu da kavşakta feci kaza yaşandı #2

    Kastamonu da kavşakta feci kaza yaşandı #3

    Kastamonu da kavşakta feci kaza yaşandı #4


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