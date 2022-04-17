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    Kastamonu'da kaybolan 13 büyükbaş hayvan bulundu

    Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftçinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanını 8 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.
    • 17.04.2022 - 17:56
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    Kastamonu'da kaybolan 13 büyükbaş hayvan bulundu

    Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Yamanlar Köyünde hayvancılık yapan yapan M.K.'nin 13 tane büyükbaş hayvanı kayboldu.

    Bir süre kendi imkanları ile aradığı hayvanları bulamayan M.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

    İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye gelerek hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

    13 büyükbaş sahibine teslim edildi

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kayıp 13 büyükbaş hayvan bir gün sonra kaybolduğu bölgeden yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulundu.

    Kayıp 13 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri, yetiştiriciye teslim etti.

    Kastamonu da kaybolan 13 büyükbaş hayvan bulundu #1

    Kastamonu da kaybolan 13 büyükbaş hayvan bulundu #2


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