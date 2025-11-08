Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan 6 gündür haber yok: Arama çalışmaları genişletildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Meteoroloji TOKİ Konutları’nda yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Huriye Helvacı (43), 2 Kasım’da küçük oğlu Osman’ı (5) da yanına alarak evden ayrıldı.

Ancak o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

ÇAYDA ARAMA YAPILDI

Komandoların da destek verdiği arama kurtarma ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Helvacı ve oğlunun son görüldüğü Köseali köyü çevresi ile Köseali ve Deliktaş köyleri arasındaki İlişi Çayı üzerinde yoğunlaşıldı.

Su seviyesinin diz altına kadar indiği çayda, ekipler çubuklarla boydan boya tarama yaptı.

Ancak yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

EKİPLER SAHADA

Arama çalışmalarına Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, JASAT, Teknik İstihbarat Ekibi, İstihbarat Araştırma Timi ve Emniyet Suç Araştırma ekibi de katıldı.

Bölgede hem karadan hem havadan tarama yapılırken, olası tüm güzergâhlar incelemeye alındı.

YAKINLARININ İFADESİ ALINDI

Kayıp anne ve oğluyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında bazı yakınlarının ifadeleri alınırken, Huriye Helvacı ve oğlunu otostop çekerken aracına aldığı belirlenen bir sürücünün de ifadesine başvuruldu.

Ekipler, arama çalışmalarını genişleterek bölgede her türlü ihtimali değerlendiriyor.