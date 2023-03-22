Kastamonu'da kayıp balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu Cide'de balıkçı teknesinin ağına takılan cansız bedenin 6 ay önce kaybolan Doğan Çelen'e ait olduğu belirlendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey limanından balık tutmak için denize açılan 39 yaşındaki Doğan Çelen'den bir daha haber alınamadı.

Çelen'in kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu.

Ekipler tarafından uzun süre denizde ve karada yapılan aramalarda Çelen'e ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Cesedi ağa takıldı

Bugün Doğanyurt'ta denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı.

Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi.

Cebinden kimlik çıktı

Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan, Doğan Çelen'in kimliği çıktı.

Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.