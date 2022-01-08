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    Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar

    Boğularak öldürüldüğü öne sürülen ve vatandaşlar tarafından fark edilen kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 09:02
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    Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar

    Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil kenarında bulunan boş arazide, bir çocuk tarafından kafası havlu ve poşete bağlı şekilde ölü kedi bulundu.

    Çocuk durumu hemen çevredekilere bildirdi.

    BOĞULUĞ DENİZ KENARINA ATILDI

    İhbar üzerine bölgeye Cide Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Ağaç dibine atılan ve boğulma sonucu öldüğü belirlenen kedi zabıta ekiplerince gömüldü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar VİDEO

    Kastamonu da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar #1

    Kastamonu da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar #2

    Kastamonu da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar #3


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