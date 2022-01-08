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Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar

Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar

Boğularak öldürüldüğü öne sürülen ve vatandaşlar tarafından fark edilen kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü.