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Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar
Boğularak öldürüldüğü öne sürülen ve vatandaşlar tarafından fark edilen kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü.
- İHA
- 08.01.2022 - 08:55
- Güncelleme : 08.01.2022 - 09:02
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil kenarında bulunan boş arazide, bir çocuk tarafından kafası havlu ve poşete bağlı şekilde ölü kedi bulundu.
Çocuk durumu hemen çevredekilere bildirdi.
BOĞULUĞ DENİZ KENARINA ATILDI
İhbar üzerine bölgeye Cide Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Ağaç dibine atılan ve boğulma sonucu öldüğü belirlenen kedi zabıta ekiplerince gömüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da kediyi öldürüp deniz kenarına attılar VİDEO