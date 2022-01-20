Kastamonu'da kendilerini dolandıran şahsa işkence yaptılar

İş vaadiyle kendilerini 8 bin Tl'ye dolandıran şahsı evlerinde 3 gün boyunca işkence yapan karı-koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu’da A.U. isimli bir şahıs, "Bürokrat yakınlarım var" diyerek, M.G.T. ve imam nikahlı eşi A.D.'yi iş vaadiyle 8 bin TL dolandırdı.

Olaydan 1,5 ay sonra dolandırıldığını öğrenen M.G.T. ve A.D., A.U.’dan paralarını alabilmek için evlerinde rehin aldılar.

DOLANDIRICIYA EVLERİNDE İŞKENCE YAPTILAR

M.G.T. ve A.D., 3 gün boyunca rehin aldıkları A.U.’ya işkence yaptı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda M. G. T. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı.Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet hançer, 1 adet kama, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet beyzbol sopası, 2 adet kelepçe ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili M G T., A.U, ve A.D.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.