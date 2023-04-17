Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için 2 araba çarpıştı Yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki otomobil takla atarak başka bir araca çarptı.

İHA Başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor... Başıboş köpek saldırılarından kaçmaya çalışan onlarca vatandaş, kazalara karışarak ölümle burun buruna geldi. Yaşanan kazalar artarken bu sefer kazanın adresi Kastamonu’nun Hanönü ilçesi oldu. Necmettin Melih S., idaresindeki 28 AK 863 plakalı Peugeot marka otomobil ile yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Araba takla attı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, Hüseyin Y. yönetimindeki 37 LG 071 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak takla attı. Ekipler olay yerine geldi Kazada Necmettin Melih S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necmettin Melih S. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.