Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için 2 araba çarpıştı

Başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor...
Başıboş köpek saldırılarından kaçmaya çalışan onlarca vatandaş, kazalara karışarak ölümle burun buruna geldi.
Yaşanan kazalar artarken bu sefer kazanın adresi Kastamonu’nun Hanönü ilçesi oldu.
Necmettin Melih S., idaresindeki 28 AK 863 plakalı Peugeot marka otomobil ile yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Araba takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, Hüseyin Y. yönetimindeki 37 LG 071 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak takla attı.
Ekipler olay yerine geldi
Kazada Necmettin Melih S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necmettin Melih S. hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.