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- Kastamonu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti
Kastamonu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti
Seyir halinde ilerlerken sokakta yatan köpeği ezen sürücü, hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
- 22.06.2022 - 15:58
- Güncelleme : 22.06.2022 - 18:15
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Metal Sanayi Caddesi'nde seyir halindeki bir araç sürücüsü, yolda yatan köpeği ezdi.
Köpeği ezdikten sonra ilerlemeye devam eden otomobil sürücüsü, olay hiç yaşanmamış gibi yoluna devam etti.
Diğer yandan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobilin uzaklaşmasıya birlikte ayağa kalkan köpek bir süre sonra yere yattı.
Yaralanan hayvan tedavi altına alındı
Yaşanan durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gelirken yaralı köpek de tedavi altına alındı.
Görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti