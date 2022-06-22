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Kastamonu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti

Kastamonu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti

Seyir halinde ilerlerken sokakta yatan köpeği ezen sürücü, hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.