Kastamonu'da köpekten kaçan çocuğa kamyon çarptı

Devrekani'de okuldan çıkarken başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuk, kaçmaya çalışırken yoldan geçen kamyon çarparak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, başıboş sokak köpeği dehşet saçtı.

Okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için yürüyen 11 yaşındaki Ömer Sarıtoprak, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçtı araç çarptı

Köpeklerden kurtulmak için koşan çocuğa, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon çarptı.

Kazada yaralanan Ömer, Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Şehir merkezinde köpeklere bir çare bulunsun"

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Ömer Sarıtoprak’ın babası Cengiz Sarıtoprak, "Oğlum Ömer'e, köpeklerin saldırısından kaçarken bal tesisleri mevkiinde araba çarptı. Şükür oğlumun durumu iyi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şehir merkezinde köpeklere bir çare bulunsun. Biz bu korkuyu yaşadık, Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Biz yaşadık başkaları bu korkuyu yaşamasın." dedi.