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Kastamonu'da kovalamaca: Kaçan araç ve polis kaza yaptı

Kastamonu'da kovalamaca: Kaçan araç ve polis kaza yaptı

Şehirdeki uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan bir aracı polis ekipleri takibe aldı. Kovalamaca da polis minibüsü ile kaçan araç istinat duvarına çarptı.