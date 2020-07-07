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- Kastamonu'da kovalamaca: Kaçan araç ve polis kaza yaptı
Kastamonu'da kovalamaca: Kaçan araç ve polis kaza yaptı
- İHA
- 07.07.2020 - 07:36
Polis ekipleri Kastamonu'da uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kaçan aracı takibe alan içerisinde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu minibüs, bir süre kaçan otomobili takip etti.
Kuzeykent Mahallesinde Öz Bereket Kavşağına gelindiği sırada çevik kuvvet minibüsü ile otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
POLİS MEMURLARI VE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan polis memuru A.K’nin ayağı kırılarak sıkıştı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan polis memuru A.K, mesai arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa bindirildi.
Ayrıca kazada hafif şekilde yaralanan Polis Memurları S.Ö. ve M.G. ile otomobil sürücüsü T.B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kastamonu-İnebolu karayolunda trafik, bir süreliğine tek şeritte verilebildi. Ayrıca trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kastamonu'da kovalamaca: Kaçan araç ve polis kaza yaptı VİDEO