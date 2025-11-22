Abone ol: Google News

Kastamonu'da köy muhtarı kazara meslektaşını vurdu

Kastamonu'da kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancayla ateş eden köy muhtarı kazara yanında bulunan meslektaşını vurdu.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 04:12
  • Kastamonu'da köy muhtarı H.Ç., saldırgan bir köpeği korkutmak için tabanca ile yere ateş etti.
  • Kurşun, yanındaki meslektaşı Mehmet Ulukaya'ya isabet etti ve Ulukaya hastaneye kaldırıldı.
  • Hayati tehlikesi bulunan Ulukaya'yla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş etti.

H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun, yanında bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı Mehmet Ulukaya'ya (46) isabet etti.

DURUMU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ulukaya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ulukaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

