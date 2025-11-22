Kastamonu'da köy muhtarı kazara meslektaşını vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş etti.

H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun, yanında bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı Mehmet Ulukaya'ya (46) isabet etti.

DURUMU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ulukaya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ulukaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.