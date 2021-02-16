Kastamonu'da mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Kar nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan ateşi çıkan 55 günlük Eymen bebek ile hamile Nuray Kendir, yapılan yol çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Kuzluk köyünde ateşlenen 55 günlük Eymen Mert ile Hamitli köyünde yaşayan hamile Nuray Kendir, yollarının kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

EKİPLER, HASTA VATANDAŞLARA ULAŞTI

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yer yer bir metreye ulaşan köy yollarında güçlükle ilerleyen ekipler, hasta vatandaşlara ulaşmayı başardı. Paletli araçlarla alınan vatandaşlar, burada ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ilçeye getirilerek İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.













