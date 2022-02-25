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Kastamonu'da makine operatörünün kazası kamerada
Tosya ilçesinde bina yıkımı sırasında zemin kata düşerek enkaz altına kalan iş makinesi sürücüsü, ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 25.02.2022 - 17:50
- Güncelleme : 25.02.2022 - 19:05
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir binanın yıkım çalışması sırasında iş makinesi ikinci kattan zemin kata düştü.
Feci kazada enkaz altında kalan iş makinesi sürücüsü, burnu kanamadan kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Çevredeki vatandaşlar, olay sonrasında koşarak iş makinesi operatörünü araç içinden çıkardı.
Kastamonu'da makine operatörünün kazası kamerada VİDEO