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    Kastamonu'da makine operatörünün kazası kamerada

    Tosya ilçesinde bina yıkımı sırasında zemin kata düşerek enkaz altına kalan iş makinesi sürücüsü, ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 19:05
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    Kastamonu'da makine operatörünün kazası kamerada

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir binanın yıkım çalışması sırasında iş makinesi ikinci kattan zemin kata düştü.

    Feci kazada enkaz altında kalan iş makinesi sürücüsü, burnu kanamadan kurtuldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Çevredeki vatandaşlar, olay sonrasında koşarak iş makinesi operatörünü araç içinden çıkardı.

    Kastamonu'da makine operatörünün kazası kamerada VİDEO

    Kastamonu da makine operatörünün kazası kamerada #1

    Kastamonu da makine operatörünün kazası kamerada #2

    Kastamonu da makine operatörünün kazası kamerada #3

    Kastamonu da makine operatörünün kazası kamerada #4

    Kastamonu da makine operatörünün kazası kamerada #5


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