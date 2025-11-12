Kastamonu'da mantar toplayan imama ayı saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü ile Kadıyusuf köyü arasında mantar toplamak için ormana giden 46 yaşındaki imam hatibi Erdem Çanakçıoğlu, ayının saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI, SİLAH SESİ AYIYI KAÇIRDI

Ayının saldırısı sırasında Çanakçıoğlu kolundan ve başından yaralandı. Yanında bulunan arkadaşlarının havaya ateş etmesiyle imam hatibi, saldırıdan kurtulmayı başardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana İlçe Hastanesi’ne getirilen Çanakçıoğlu’nun ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KÖYLÜLER, AYILARDAN ŞİKAYETÇİ

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, olayı anlatarak, “Bizim köyümüzün imamı ormanda mantar toplarken ayı saldırdı. Yanındakiler havaya ateş etti ve imamımız yaralı olarak kurtuldu. Başında ve kolunda yaralar var. Geçmiş olsun diliyoruz. Evimizden dışarı çıkmak bile tehlikeli hâle geldi. Geçen yıl ayı evimizin önüne kadar gelmiş, incir ağaçlarımı kırmıştı” dedi.