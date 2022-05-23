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    Kastamonu'da mermer kütlesi altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Üzerine mermer kütlesi düşen 25 yaşındaki işçi Soner Erduran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 23.05.2022 - 21:46
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    Kastamonu'da mermer kütlesi altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Kastamonu'da feci bir iş kazası yaşandı.

    Ağlı ilçesinde bulunan özel bir mermer ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Erduran'ın, üzerine mermer kütlesi düştü.

    Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine iş yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Hasyanede hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erduran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erduran'ın bir çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenildi.

    Kastamonu da mermer kütlesi altında kalan işçi hayatını kaybetti #1

    Kastamonu da mermer kütlesi altında kalan işçi hayatını kaybetti #2


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