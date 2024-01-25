Kastamonu'da mezarlıkta silahla vurulmuş halde ceset bulundu Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Cinayetin ardından Karabük istikametine kaçtıkları belirlenen 2'si kadın 5 şüpheli yakalandı.

İHA

Kastamonu merkez Kırkçeşme Mahallesi'nde mezarlıkta yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği belirlendi

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti.

Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kameralar incelendi

Çevredeki güvenlik kameralarda mezarlığa giriş çıkış yapan bir araç tespit edildi.

Bunun üzerine PTS kayıtlarını ve KGYS kameralarını da incelemeye alan ekipler bahse konu araç ile bu araca öncülük eden bir başka aracın Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.

Kaçışları 100 kilometre sürdü

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan öncü araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi.

Yapılan uygulama kapsamında ekipler tarafından durdurulan diğer araçta bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından İstanbul'a gittikleri tahmin edilen 5 şüphelinin kaçışları 100 kilometre sürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)