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    Kastamonu'da motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünü bıçakladı

    O.M. isimli kişi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen motosikletli T.S.'ye arkadan çarptı. O.M., daha sonra T.S.'yi darbedip bıçakladı.
    • 23.10.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:45
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    Kastamonu'da motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünü bıçakladı

    Kastamonu’da Cebrail Mahallesi'ndeki Uzun Sokak'ta 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

    O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı.

    Süpheli çarptığı motosikletliyi bıçakladı

    Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.’yi darbedip bıçakladı.

    T.S. yaralanırken, saldırgan O.M. de olay yerinden kaçtı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu'da motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünü bıçakladı ViDEO

    Şüpheliye gözaltı

    Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    3 araç hasar gördü

    İHA'nın haberine göre; iki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu ileri sürülürken olayda, park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.

    Kastamonu da motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünü bıçakladı #1

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