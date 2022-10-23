O.M. isimli kişi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen motosikletli T.S.'ye arkadan çarptı. O.M., daha sonra T.S.'yi darbedip bıçakladı.

Kastamonu’da Cebrail Mahallesi'ndeki Uzun Sokak'ta 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı.

Süpheli çarptığı motosikletliyi bıçakladı

Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.’yi darbedip bıçakladı.

T.S. yaralanırken, saldırgan O.M. de olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünü bıçakladı ViDEO

Şüpheliye gözaltı

Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

3 araç hasar gördü

İHA'nın haberine göre; iki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu ileri sürülürken olayda, park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.