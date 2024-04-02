Kastamonu'da muhtarlık kavgasında kan döküldü Taşköprü ilçesinde köyde çıkan muhtarlık kavgasında, seçimde muhtar adayı olan Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy silahla vuruldu.

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DHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Donalar köyünde muhtar seçilen Cengiz Sürer ile seçimde rakibi olan Galip Alkaşı arasında tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve yakınları da dahil oldu.

Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy, tabanca ile vurularak yaralandı.

Vücuduna 3 kurşun isabet etti

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Alkaşı ve Atasoy, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu'daki hastanelere sevk edildi. Alkaşı'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)