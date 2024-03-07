Kastamonu'da namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

İHA
Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisi'ne gitti.
Camide namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney, yere yığıldı.
Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.
Vefat ettiği belirlendi
Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney’in vefat ettiğini belirledi.
Toprağa verildi
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Araç’ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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