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    Kastamonu'da öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi

    Tosya'da öğrencileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan öğrenciler ve sürücü, yara almadı.
    • 24.11.2022 - 20:29
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    Kastamonu'da öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi

    Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde, bir kaza meydana geldi.

    Bürnük köyünde Akkaya köyüne yolcu taşıyan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, şarampole devrildi.

    7 öğrenci ve sürücü yara almadı

    Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci ve sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen minibüs vinç yardımı ile devrildiği alandan kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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