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Kastamonu'da öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Tosya'da öğrencileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan öğrenciler ve sürücü, yara almadı.
- 24.11.2022 - 20:29
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde, bir kaza meydana geldi.
Bürnük köyünde Akkaya köyüne yolcu taşıyan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, şarampole devrildi.
7 öğrenci ve sürücü yara almadı
Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci ve sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen minibüs vinç yardımı ile devrildiği alandan kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.