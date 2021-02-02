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Kastamonu'da orman yangını
Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- AA
- 02.02.2021 - 22:45
- Güncelleme : 02.02.2021 - 23:04
Kastomunu'nun Taşköprü İlçesine bağlı Çiftkıran köyü Kargacık Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.