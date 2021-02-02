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    Kastamonu'da orman yangını

    Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 22:45
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 23:04
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    Kastamonu'da orman yangını

    Kastomunu'nun Taşköprü İlçesine bağlı Çiftkıran köyü Kargacık Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

    Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

    Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

    Kastamonu da orman yangını #1

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