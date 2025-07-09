Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Örhenli köyünde balya makinesinde başlayan yangın, kısa sürede tarlaya yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine Hanönü ve Taşköprü belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile orman yangın ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan müdahale için bir helikopter de destek verdi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla müdahale genişletildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları halen devam ediyor.