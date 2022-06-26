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    Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

    Kastamonu'da aniden şerit değiştiren otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Olayda 2 kişi ölürken 16 kişi ise yaralandı.
    • 26.06.2022 - 06:32
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    Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

    Kastamonu Tosya'da D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

    2 kişi öldü

    Meydana gelen Trafik kazasında otobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada otobüsde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.

    Kastamonu da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı #1

    Kafa kafaya çarpıştılar

    Otobüste bulunan yolcuların ifadesine göre İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirerekten otobüsün bulunduğu karşı şerite geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını söylediler.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.

    Kastamonu da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı #2

    Ekipler inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre, Tosya D100 karayolunda meydana gelen Zincirleme Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

    Kastamonu da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı #3

    Kastamonu da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı #4

    Kastamonu da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı #5


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