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- Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı
- 26.06.2022 - 06:32
Kastamonu Tosya'da D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
2 kişi öldü
Meydana gelen Trafik kazasında otobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada otobüsde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.
Kafa kafaya çarpıştılar
Otobüste bulunan yolcuların ifadesine göre İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirerekten otobüsün bulunduğu karşı şerite geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını söylediler.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Ekipler inceleme başlattı
İHA'nın haberine göre, Tosya D100 karayolunda meydana gelen Zincirleme Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.