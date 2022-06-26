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Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

Kastamonu'da otobüs ile araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

Kastamonu'da aniden şerit değiştiren otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Olayda 2 kişi ölürken 16 kişi ise yaralandı.