Kastamonu'da patronunun arabasını kurtardı, patronu sel sularına kapıldı

Bozkurt'ta İsa Akbaş, patronunun isteği üzerine arabasını sele kapılmaktan kurtardı. Patronunun arabasını kurtaran Akbaş, "Patronum dükkanını beklerken çıkamadı, sele kapıldı" dedi

Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Ezine Çayı taştı.

Çayın taşması sonucu sel felaketi yaşanırken, en büyük hasar ise Bozkurt ilçesinde meydana geldi.

Bozkurt'ta yaşayan ve ekmek fırınında çalışan 60 yaşındaki İsa Akbaş isimli bir vatandaş, patronunun istediği üzerine arabasını kurtarmaya çalıştı.

Akbaş, aniden bastıran sel sularından patronunun arabasını kurtarmayı başardı.

PATRONU ARABASINI KURTARMASINI İSTEDİ

Sel sularının ilk yükseldiği anda iş yerinde patronu ile olduğunu ifade eden İsa Akbaş, patronunun arabasını alarak sulardan kaçırdığını ancak patronunun dükkanda mahsur kalarak hayatını kaybettiğini belirtti. Akbaş şu ifadeleri kullandı;

"Ekmek fırınında çalışıyorduk. Sel geliyor kaçın diye ihbar geldi. Kaçacağımız sırada patronumuz bana, kuyumcu dükkanındaki arabayı kaçır dedi.

Kastamonu'da patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkandan çıkamadı VİDEO





"SEL SULARINA KAPILDI"

Arabasını kaçırdım, kendi arabamı bıraktım. O da böyle sele kapıldı. Aşağı yukarı 150-200 metre sürüklendi. Patronum kuyumcu dükkanını beklerken çıkamadı."