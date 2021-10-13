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- Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı
Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı
Sel bölgesi Bozkurt'a gitmek için Ankara'dan yola çıkan servisin devrilmesiyle 12 polis yaralandı.
- DHA
- 13.10.2021 - 17:51
- Güncelleme : 13.10.2021 - 17:53
Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Seydiler ilçesinde çevik kuvvet polisini taşıyan servis aracı, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
12 YARALI
Kaza sonucu 12 polis yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SEL BÖLGESİ YOLUNDA KAZA
Polislerin, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı