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    Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı

    Sel bölgesi Bozkurt'a gitmek için Ankara'dan yola çıkan servisin devrilmesiyle 12 polis yaralandı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 17:53
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    Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı

    Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Seydiler ilçesinde çevik kuvvet polisini taşıyan servis aracı, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    12 YARALI

    Kaza sonucu 12 polis yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    SEL BÖLGESİ YOLUNDA KAZA

    Polislerin, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

    Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı

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