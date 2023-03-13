Kastamonu'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü Kastamonu’da bir restoranda tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada kan aktı..

İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana gelen olayda, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

D.Y., tartışmada iddialara göre yanındaki silahla Erdal Kabasakal’a ateş etti. Ağır yaralanan Kabasakal, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdal Kabasakal’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından D.Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.