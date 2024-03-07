Kastamonu'da restoranda tartıştığı adamı öldürdü: İyi hal indirimi verildi İki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri öldürülürken şüpheliler hakkında açılan davada mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıla düşürdü.

İHA

Kastamonu'da restoranda tartıştıkları kişiyi öldüren şahıslar için istenen ceza belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 13 Mart tarihinde, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Y., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Erdal Kabasakal’ı vurdu.

Hastaneye kaldırılan Kabasakal, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Sanıklar hakkında dava açıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, “kasten yaralama” ve “kasten öldürme” suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık D.Y. ile tutuksuz yargılanan babası avukat A.Y. ve dedesi H.Y. ile E.K. ve tarafların avukatları duruşmaya katıldı.

İyi halden 25 yıl hapis cezası aldı

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık D.Y.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halinden cezasını 25 yıla düşürdü.

Heyet, diğer sanıklar avukat A.Y. ile babası H.Y.’yi “kasten öldürmeye yardım” suçundan 8’şer yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Babasına ev hapsi verildi

Bunun üzerine tutuksuz yargılanan avukat A.Y., duruşma salonundan tutuklanarak cezaevine konulurken, babası H.Y.’ye de ev hapsi verildi.

17 ay hapis cezası verildi

Diğer tutuksuz yargılanan sanık E.K. de, yaralama suçundan 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)