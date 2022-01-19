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    Kastamonu’da, sahil yolu çöktü

    Cide’de, şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunun 4 noktasında, çökme meydana geldi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:21
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    Kastamonu’da, sahil yolu çöktü

    Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Rüzgarın da etkisiyle oluşan büyük dalgalar, Cide-Bartın yolunu sular altında bıraktı.

    ÖNLEMLER ALINDI

    Sahil yolunun 17'nci kilometresinde, Gebeş Mahallesi mevkisinde 4 noktada çökme meydana geldi.

    İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı.

    Kastamonu’da, sahil yolu çöktü VİDEO

    GEÇİŞLER KONTROLLÜ YAPILMAYA BAŞLANDI

    Bölgede araç geçişine kontrollü izin verilmeye başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede yaşanan kötü hava koşullarıyla sebebiyle Cide-Bartın kara yolunun 17'nci kilometresinde çöküntüler meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay noktasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak, gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” denildi.

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