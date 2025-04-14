Kastamonu'da sahte jandarmalara operasyon

DHA

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 kişi, 75 yaşındaki N.İ.’yi kandırarak 3 adet büyük altın ve bir miktar nakit parasını aldı. Şüpheliler olayın ardından köyden ayrıldı, ancak dolandırıcılık girişimleri bununla sınırlı kalmadı.

20 KİŞİYİ DAHA ARADILAR, KÖY MUHTARI İHBAR ETTİ

Aynı şüpheliler, kısa süre içinde köydeki yaklaşık 20 kişiyi daha telefonla arayarak benzer yöntemlerle kandırmaya çalıştı. Durumu fark eden duyarlı köy muhtarı, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yetkilileri bilgilendirdi.

2 KİŞİ ÇORUM'DA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri takip sonucunda şüphelileri Çorum’un Kargı ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Yetkililer, vatandaşları özellikle kimlik bilgisi isteyen ya da güvenlik görevlisi gibi davranan kişilere karşı uyanık olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Benzer durumlarda mutlaka en yakın güvenlik birimine bilgi verilmesi istendi.