Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Kastamonu’da sahte para basan 3 kişi yakalandı

    Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 00:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu’da sahte para basan 3 kişi yakalandı

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen 3 kişinin bir iş yerinde sahte para ile alışveriş yaptığı bilgisine ulaştı.

    SAHTE 15 BİN LİRA BULUNDU

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde sahte 15 bin lira ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    BAYRAM ÖNCESİ VATANDAŞLAR UYARILDI

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yapılan bu çalışmayla dolandırıcılık olaylarının önlendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını, konuya hassasiyet göstermelerini, şüpheli gördükleri tüm olayları 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Suç ve suçluyla mücadeleye en etkin şekilde kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

    Kastamonu’da sahte para basan 3 kişi yakalandı #1

    Görüş Bildir