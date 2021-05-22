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    Kastamonu'da seccadeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

    KOM ve Narkotik ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış Metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 18:36
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    Kastamonu'da seccadeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, daha önceden belirlenen 13 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda adreslerde arama yapıldı.

    SECCADEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış halde 14,57 gram Metamfetamin yakalandı.

    Kastamonu'da seccadeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı VİDEO

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Ayrıca polis ekipleri, evlerin gizli bölmeleri ile odunluk görünümü verilen alanlarda yaptıkları aramada da 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 41 adet sentetik ecza ve 16 adet fişek ele geçirdi.

    Kastamonu da seccadeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı #1

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında ekipler, adli ve idari işlem yaptı.

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