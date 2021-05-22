KOM ve Narkotik ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış Metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, daha önceden belirlenen 13 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda adreslerde arama yapıldı.

SECCADEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış halde 14,57 gram Metamfetamin yakalandı.

Kastamonu'da seccadeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı VİDEO

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca polis ekipleri, evlerin gizli bölmeleri ile odunluk görünümü verilen alanlarda yaptıkları aramada da 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 41 adet sentetik ecza ve 16 adet fişek ele geçirdi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında ekipler, adli ve idari işlem yaptı.