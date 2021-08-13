Kastamonu'da sel felaketinde kaybolan torununu bekliyor

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Emre Bulut, evlerini su basması sebebiyle kayboldu. Emre'nin anneannesi Zekiye Ekici ise "5 yaşındaki torunum yok. Bekliyorum, inşallah gelecek" dedi.

Kastamonu'da sağanak yağış sel felaketine neden olurken, en büyük hasar ise Bozkurt ilçesinde meydana geldi.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bölgede yapılan çalışmalar devam ederken, tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt ilçesine gelen polis memuru Özgür Bulut’un evini su bastı.

Sel sırasında evde Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve kayınvalidesi vardı.

Ümmü Gülsüm, 2 çocuğunu sudan çıkarmayı başardı ancak 5 yaşındaki oğlu Emre Bulut sele kapıldı.

"ÖLÜ YA DA DİRİ YAVRUMU BULUN"

Suyun içine dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre’yi kurtaramadı.

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi.

Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altında kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım, yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum." dedi.

"BELKİ AĞABEYİNİN KOKUSUNU ALIR"

Torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman’dan Kastamonu’ya gelen anneanne Zekiye Ekici ise kucağına aldığı diğer torunu ile sahilde Emre’den gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Sahilde ekiplerin arama çalışmalarını izleyen gözü yaşlı anneanne, "5 yaşındaki torunum yok. Sel sularına kapıldı. Damadım 20 gün önce Bozkurt’a göreve geldi. Ev kuruyorlardı. Yeni göreve gelmişti. Ben burada yoktum, biz gece geldik. Yaşadıkları binada su 4. kata kadar çıkmış.

Odalar su dolmuş, kızım diğer torunumu çıkarmış, sonra kayınvalidesine vermiş. Sonra tekrar suya dalmış diğer torunumu çıkarmaya çalışmış ama buzdolabı üstüne devrilmiş. Bekliyorum, inşallah gelecek.

Çıkarın onu. Bir umut belki biri bir şey söyler diye bekliyorum. ‘Bulduk’ derler diye bekliyorum. Hem torunumla bekliyorum belki ağabeyinin kokusunu alır." ifadelerini kullandı.