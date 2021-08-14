Yaşanan sel felaketinin ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kadın tarafından evin penceresinden çekilen görüntüler, bölgede yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi sağanak yağışların ardından sel felaketi ile yüzleşti.

İlçede bulunan Ezine Çayı taştı. Sel suları, cadde ve sokaklarda karşılaştığı engelleri önüne katarak ilerledi.

Bölgede yaşanan felaket, 36 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Kastamonu dahil, Bartın ve Sinop da 3’üncü derede afet bölgesi ilan edildi.

CAN PAZARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Bozkurt ilçesinde birçok binayı yerle bir eden ve can kayıplarına neden olan felaketin ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bir vatandaş tarafından binanın penceresinden cep telefonu ile çekilen görüntüler, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.

KORNA ÇALARAK İLERLEDİLER

Görüntülerde sel sularından hem arabaları ile hem yaya olarak kaçmaya çalışan vatandaşların olduğu görüldü.

Araçları ile kaçan vatandaşlar, korna çalarak çevredeki diğer vatandaşları uyarmaya çalıştı.

SEL SULARI KAÇARKEN YAKALADI

Hızla gelen sel suları bazı vatandaşları kaçarken yakaladı.

Hem sokak hem park halindeki araçlar saniyeler içerisinde sular altında kaldı.

Kastamonu’da, sel felaketinin ilk anları VİDEO

