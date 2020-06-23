Yoğun sağanak yağışı sele dönüşünce, ilçede hayat felç oldu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kuvvetli yağış ve dolu sele dönüşünce, birçok evin bodrum katlarını ve bazı işyerlerini su bastı.

"6 ESNAFIN DÜKKANI VE EVLERİN BODRUMUNU SU KAPLADI"

Belediye Başkanı Şahin Çolak, çok zor bir gün geçirdiklerini söyledi.

Yağışın bir anda bastırdığını vurgulayan Çolak, "Çarşının içinde her yeri kapladı. 6 esnafın dükkanı ve evlerin bodrumunu su kapladı. Yeni yapılan beton parke ve menfezleri sel alıp götürdü. Oto sanayideki bazı dükkanlar da sular altında kaldı." dedi.

"CAN KAYBIMIZIN OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ"

Belediye olarak çalışma başlattıklarını söyleyen Çolak, "Ekiplerimiz vidanjörlerle suları boşaltıyor. Can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz." diye konuştu.

Kastamonu'da sel nedeniyle dükkan ve evleri su bastı VİDEO