Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, Binkaat Ailesi'ni 2’nci kattaki evlerinde yakaladı. Ailenin üçüzlerinin yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, bölgede yaşayan vatandaşlarda hem maddi hem manevi zararlara neden oldu.

Ezine Çayı’nın taşan suları önüne çıkan her şeyi sürükledi.

Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, park halindeki araçlar sürüklendi.

Birçok vatandaş, sel felaketinde yaşamını yitirdi.

Binkaat Silesi, sele Ersin Ateş Caddesi üzerinde bulunan apartmanlarında yakalandı.

Ailenin 17 yaşındaki üçüzleri Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, sel sularının her dakika yükselmesiyle büyük korku yaşadı.

Sel sularının binanın içine kadar girmesiyle yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Üçüzler, üst katlara çıkarak kendilerine güvenli bir yer aradı.

İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİYLE KURTARILDILAR

Üçüzlerin, binanın bulunduğu sokakta araçların sel sularında sürüklendiğini görünce ağladığı ve sokakta mahsur kalanların ekipler tarafından ip yardımıyla kurtarılması da üçüzlerin kamerasına yansıdı.

Üçüzler ve ailesi, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinde iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı.

“YAŞADIKLARIMIZ KORKUNÇTU”

Yaşadıkları anları anlatan Beyza Binkaat, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyordu. Mahşer yeri gibiydi. Biz, bir yer patladı ya da trafik kazası oldu sandık. Sonra dedemle birlikte dışarıya çıktık. Bir baktık ki her yeri sel götürüyor. Binanın önü deniz gibi olmuştu. Asla çıkma şansımız yoktu. Sonra evin içerisine tekrar girmek zorunda kaldık. Evde mahsur duruma geldik. Evimiz ikinci katta; ama biz çatıya çıkmak zorunda kaldık. Neredeyse bizim evimize kadar geliyordu, 3-4 basamak kalmıştı. Yaklaşık 5-6 saat sonra ekipler geldi. Bizi kepçeyle aldılar, kepçeye binmek zorunda kaldık. Yaşadıklarımız çok korkunçtu. Allah’a şükür atlattık.”

Kastamonu’da selde mahsur kalan üçüzlerin korkusu kamerada VİDEO



“KESİN ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK”

Derya Binkaat ise şu sözleri kaydetti:

“Hepimiz yan yanaydık, birbirimize destek vermek zorunda kaldık. Annem evde panik atak geçirdi. Ona destek olduk. Gerçekten kıyamet kopuyor sandık. Kesin öleceğimizi düşündük. İşimiz bitti dedik.

“YAĞMUR YAĞINCA KORKUYORUZ”

Çok korktuk. Şu an hala psikolojimiz bozuk. Yağmur yağınca korkuyoruz. Memleketimiz gitti. Çok şükür ki, canımıza bir şey olmadı. 5 dakika önce dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk. Zaten o arada gördük insanları, çıksaydık sel bizi kesin alıp götürürdü. Saniyelerle, dakikalarla kurtulduk. Allah bizi korudu.”

“BİZİM İÇİN CANLARINI HİÇE SAYDILAR”

Derya Binkaat, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşımından çok etkilendiklerini anlatarak, "Bizi kepçeyle aldıktan sonra çok korktuğum için titreyerek ağabeye 'Ne olacak? Düşecek miyiz? Sele mi kapılacağız?' dedim. Hiç tanımadığım bir ağabeye yardım etmesi için koluna sarıldım. Hüzünlü bir andı. Ağabey bana teselli verdi; 'Korkma kızım, korkma yavrum' dedi. 'Sanki lunaparktaymış gibi hissedin' dedi. Bizi orada motive ettiler. Altımız dere gibiydi ve onlar da ölebilirdi. Bizim için canlarını hiçe saydılar. O ağabeylere çok teşekkür etmek istiyoruz." dedi.