Sel felaketinde, evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel öldü zannedildi. Yüksel, kurtarılmasının ardından yaşadıklarını anlatırken, “Cehennemin içinden çıktım.” dedi.

Kastamonu’da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi.

Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçeleri sular altında kaldı.

Sel suları önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Şehirde 34 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı.

YEMEK YERKEN YAKALANDI

Bozkurt ilçesindeki evinde 3 çocuğu ile yemek yerken felakete yakalanan Elif Yüksel, 1 gün mahsur kaldı.

Dalgıç polisler ve İHH ekipleri tarafından 2 buçuk yaşındaki kızı ile helikopterle evin çatısından kurtarılan Yüksel, güvenli bölgeye alındı.

Ardından, Yüksel'in 11 yaşındaki oğlu ile 1 yaşındaki bebeği Osman Metin kurtarıldı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osman bebeğin üşüdüğünü fark ederek montuyla çocuğu ısıtmaya çalıştı.

Çocuklar, tüm ihtiyaçları giderildikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait öğrenci yurduna alındı.

“MAHŞER YERİ GİBİYDİ”

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında öldüğü zannedilen Yüksel, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Sel sırasında evimdeydim, alışverişten gelmiştim ve çocuklarımla yemek yiyordum. Dışarıda komşularımın bağrışını duyunca balkona çıktım. ‘Ne oldu? Herkes kaçıyor’ dedim. Mahşer yeri gibiydi.





“GERÇEKTEN CİDDİYE ALMADIM”

Herkes bir yerlere kaçıyordu. ‘Sel geliyor’ dediler ama gerçekten ciddiye almadım. Yine de herkes kaçıştığı için eşimi aradım, sanayide çalışıyordu. Kaçmasını söyledim. ‘İmam hatip okulunun en üst katına çık’ çık dedim. O da aracına binip petrol istasyonuna kaçmış.

Kastamonu'da selden kurtarılan anne: Cehennemin içinden çıktım VİDEO

“CANLI YAYIN AÇTIM”

Ona ‘evdeyiz’ dedim ‘ustam gelmedi, onu almaya gidiyorum’ dedi. Zaten o sırada hat gitti. Ona ulaşamadım, daha sonra annemleri aradım ve Bozkurt’a gelmemelerini söyledim. Arama yapamadığımız için sosyal medyamdan canlı yayın açtım.”





“ÇARŞAFLARI TEK TEK SIKICA BAĞLAYARAK AŞAĞIYA ATTIM”

Mahsur kaldıkları süre içerisinde, sokakta kütüğe tutunup durmaya çalışan yaşlı adamı da kurtardıklarını anlatan Yüksel, şu sözlerle devam etti: “Çarşafları tek tek sıkıca bağlayarak aşağıya attım. O amcayı da kurtardık. Alt komşumun camına çıktı, eşimin kıyafetlerinden verdim. O, ‘beni kurtardın, Allah razı olsun’ diyordu ama o olmasaydı binada tek başıma kafayı yerdim.

“RESMEN KIYAMETİ YAŞADIK”

Dalgıç polisler geldi. ‘Çatıya çıkın’ dediler ama ‘çıkamam, bebeklerim var’ dedim. O zaman olduğumuz yerde kalmamızı söyledi. ‘Alt katın yan dairesine geçin’ dediler, gittik. Oğluma o sırada Süleyman Soylu’yu gösterdim. ‘Korkma’ dedim. Öyle bir şey ki, ağlayamıyorsunuz yanınızda 3 çocuk var. Tam ağlayacağım ağlayamadık, resmen kıyameti yaşadık.

“OĞLUM BANA ANNE ÖLECEK MİYİZ DEDİ”

Oğluma Süleyman Soylu’yu gösterdim ve ‘Bak bakan gelmiş, belediye başkanımız burada. Oğlum buradalar, kurtaracaklar bizi’ dedim. 11 yaşındaki oğlum da bana, ‘anne, ölecek miyiz?’ dedi. ‘oğlum baban yok, sen bana burada destekçisin. İleride torunlarına anlatacak hikayen olacak, kaç çocuk helikoptere binip çatıdan alınır, sakın korkma’ diyerek onu sakinleştirdim.





“ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN”

Helikopter geldi sadece 2 buçuk yaşındaki kızım ve beni aldı. ‘Sakin olun, güvenli bölgeye alacağız’ dediler. ‘Çocuklarım kaldı’ dedim, ‘korkmayın, onları kurtaracağız’ dediler. 4-5 kişi kaldı yanlarında. Beni Abana’ya aldılar, kızımla orada bekledim. Daha sonra eşimle birlikte kaymakamlığa gittik ve oradakiler çocuklarımın KYK yurduna yerleştirildiğini söyledi. Allah herkesten razı olsun. Bir tane gönüllü abla karnını doyurmuş paşamın, uyutmuş, giydirmişler sakinleştirmişler. Getirdiler yanıma, sonra buraya yerleştik.”

“SÜLEYMAN SOYLU MONTUNU AÇMIŞ VE OĞLUMU İÇİNE ALMIŞ”

Süleyman Soylu’nun kucağında oğlunu görünce çok mutlu olduğunu vurgulayan Yüksel, "Videoları aradım ama bulamadım. İster istemez çocuğumun kurtarılma anını merak ettim. Daha sonra gördüm ve çok mutlu oldum. Oğlumun ayakları çıplaktı, o an elime şort geçtiği için onu giydirmiştim. Üstünde de mont vardı. Çatıda da çok üşümüştü zaten. Süleyman Soylu montunu açmış ve oğlumu içine almış. Daha sonra ekiplere vermiş Hiç ağlamamış, çok mutlu görünüyordu." dedi.

“CEHENNEMİN İÇİNDEN ÇIKTIM”

Herkesin kendisini öldü diye bildiğini belirten Yüksel, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Sanırım benim oradaki komşum sele kapılmış. Kadını ve benim oğlumu tek başına görünce beni öldü zannedilip haber yapılmış. Telefonum açılınca yakınlarım beni arayıp, ‘seni öldü zannetmiştik çok ağladık’ dediler. Annem de ulaşamamıştı bana. Bu haberi ilk onlar görse çok kötü olurlardı. Kızgın değilim kimseye, çünkü ben cehennemin içinden çıktım.

“MERHABALAŞTIĞIMIZ İNSANLAR GİTTİ”

Çok sevdiklerimiz öldü. Merhabalaştığımız insanlar gitti. Cehennemi yaşadık, ‘herhalde kıyamet kopuyor’ diye düşündüm"