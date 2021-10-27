Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da selin ardından taşan Ezine Çayı iyileştiriliyor

Kastamonu'da selin ardından taşan Ezine Çayı iyileştiriliyor

Bölgede sel olayları nedeni ile taşan ve her yağışın ardından yeniden taşma korkusu yaşatan Ezine Çayı'nda köprü yapımına başlandı.