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- Kastamonu'da selin ardından taşan Ezine Çayı iyileştiriliyor
Kastamonu'da selin ardından taşan Ezine Çayı iyileştiriliyor
- İHA
- 27.10.2021 - 12:42
- Güncelleme : 27.10.2021 - 12:57
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, harekete geçti.
Ezine Çayı'nda ihalelelerin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarına başlandı.
SEL FELAKETİNDEN KORKUYORLAR
Son günlerde sağanak yağmurun yeni bir sel faciasına neden olmasından korkan bölge halkı, çalışmaların sona ermesini heyecanla bekliyor.
EZİNE ÇAYI YATAĞI TEMİZLENDİ
Konuya ilişkin olarak yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel afeti sonrasında Ezine Çayı yatağının temizlenerek yüklenici firmalara yer tesliminin yapıldığını ve tesislerin inşaatına başlandığını belirtti.
ÇAYLARDA YAPILACAKLAR
Yıldız Bozkurt ilçe merkezi Ezine Çayı ve Maraz Çayı'nda; çift taraflı 3 bin 690 metre betonarme duvar, 870 metre taş tahkimat, 120 adet betonarme brit, yan derede çift taraflı 655 metre betonarme duvar, 20 adet betonarme brit, yan dere bağlantılarında betonarme menfez, Ezine Çayı'nda 13 adet tersip bendi, 6 adet sel tırmığı, 7 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet sabo tersip bendi, 3 adet kemer köprü, 5 adet muhtelif açıklıkta köprü, bir adet çelik yaya köprüsü yapılacağını ifade etti.