Selin felakete dönüşmediği anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin sel uyarısına rağmen vatandaşların merakla bölgede beklediği görüldü.

Kastamonu’da yaşanan sel felaketi, en çok Bozkurt ilçesini etkiledi.

Önüne kattığı ne varsa yıkıp geçen sel suları, birçok vatandaşın da ölümüne sebep oldu.

Taşan Ezine Çayı, kimselere kaçma imkanı bırakmadı.

Bölgede selin başladığı, ancak felaket boyutuna ulaşmadığı anlara ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLARI UYARMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görüldü.

Uyarılara aldırmayan bazı vatandaşların, merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkat çekti.

Kastamonu’da selin ilk anlarından yeni görüntüler VİDEO



KÖPRÜNÜN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ OBJEKTİFLERE YANSIDI

Yoldaki araçların sel alanından hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığı anlar da görüntüler de aldı.

Çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali, son kez objektiflere yansıdı.