Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
366.836
-2.88%
BTXN Coin
7.37
0.40%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kastamonu'da sellere direnen minare

    2 yılda iki sele maruz kalan ve camisi geçtiğimiz yılki selde yıkılan minare, bu yılki selde de ayakta kaldı.
    • 10.07.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da sellere direnen minare

    Karadeniz kıyıları son yılların en yağışlı dönemini yaşıyor.

    Aşırı yağışlar iki yıldır özellikle Batı Karadeniz illerinde etkili oluyor.

    Kastamonu ise en büyük darbeyi alan şehirlerden biri.

    geçtiğimiz yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan sel Kastamonu'yu bu yıl da vurdu.

    Cami gitti minare kaldı

    AA'nın haberine göre geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinde Çaydüzü köyünde 11 evin yanı sıra 1981 yılında yapılan cami de yıkıldı.

    Caminin 9 yıl önce inşa edilen minaresi ise selden zarar görmedi.

    Kastamonu da sellere direnen minare #1

    Minare yine ayakta kaldı

    Köyde bu yıl 27 Haziran'da yaşanan selde ise bazı tarım arazileri zarar görürken, geçen yıl camisi yıkılan minare ayakta kaldı.

    Kastamonu da sellere direnen minare #2

    "Minare bu selde de sağlam kaldı"

    Köy sakinlerinden Sakine Demirbaş, geçen yılki selde bir akrabasının sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi. Selde kendi evi ile değirmen, cami, imamın evi ve köy konağının da yıkıldığını anlatan Demirbaş, "İki selde de minarenin çevresini su aldı. Bu yılki selde su, evlere de yine zarar verecekti. Su, yolu götürünce evlerimiz kurtuldu. Minare bu selde de sağlam kaldı." dedi.

    Ali Arslan da geçen seneki selde çok sayıda evin çöktüğünü belirterek, "Camimiz, köy konağımız da gitti, minare sağlam kaldı. Bu sene geçen senekinden fazlaydı sel. Çayın kenarları açıldığı için daha çok su geldi." ifadelerini kullandı.

    Kastamonu da sellere direnen minare #3

    Kastamonu da sellere direnen minare #4


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı: Hayalim NBA'den takım almak
    Futbol

    Acun Ilıcalı: Hayalim NBA'den takım almak

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Ankara'da kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu
    3. Sayfa

    Ankara'da kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu

    Görüş Bildir