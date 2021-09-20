Kastamonu’da selzede, devletin yaptığı fazla ödemeyi iade etti

Yaşanan sel felaketinin ardından hem babasını kaybeden hem kuyumcu dükkanı zarar gören Feridun Akın, devletin kendisine yaptığı 1 milyon 100 liranın fazlası olan 750 bin lirayı iade etti.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan yağışlar, Ezine Çayı’nın da taşmasıyla sel felaketini beraberinde getirdi.

Birçok vatandaş felakette hayatını kaybederken, onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı, balçıkla doldu. Sel felaketinden etkilenen iş yerlerinden biri, Harun Akın isimli bir vatandaşın kuyumcu dükkanı oldu.

Sele iş yerinde yakalanan Akın’ın cansız bedeni, sel sonrası yapılan aramalarda kuyumcu dükkanında bulundu.

İlk etapta dükkan içinde yapılan aramalarda, 500 gram altın bulundu. Daha sonra Harun Akın’ın oğlu Feridun Akın’a (24) iş yerindeki zararla ilgili tutanak tutuldu. Kayıp altınlara karşılık olarak, Akın’a 1 milyon 100 lira ödeme yapıldı.

BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ

Yapılan ödemenin ardından, ilçede görevli polis ekipleri kuyumcu dükkanını tahliye ederken bir miktar daha altın bulunca Feridun Akın, kendisine devlet tarafından ödenen paranın bulunan altınlara denk gelen bölümü olan 750 bin lirayı iade etti.

Sel felaketinde babasını kaybeden Feridun Akın’ın bu onurlu davranışı, büyük takdir gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akın ile görüşerek teşekkür etti.

“NE KADAR ZARARINIZ VARSA BİR KAĞIDA YAZIN BİZE TESLİM EDİN DEDİLER”

Feridun Akın, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “11 Ağustos’ta ilçemizde yaşanan sel felaketinde babamı dükkanın içerisinde bulduk, vefat etti, selde babamı kaybettim. Burada kuyumcu dükkanı işletiyorduk. Kuyumcu dükkanında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonradan da devletimiz bizlere zararlarını karşılayacağız dedi. 'Ne kadar zararınız var ise bir kağıda yazın ve bize teslim edin' dediler.

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“DEVLETİMİZ BİZE 1 MİLYON 100 LİRAYI ÖDEDİ”

Ondan sonra zararımızı yazınca örnek veriyorum bizlerde 2 kilogram altın var ise 1,5 kilogram altın yazdık biz. Çünkü kendi imkanımızla bulduğumuz altınları mevcut kayıp altınlardan düşmüştük. Bunun akabinde bizlerin yüzde 60’lık zararımızın kısmı karşılandı. Yaşanan olaydan 1 ay sonra bize verilen para 1 milyon 100 bin liraydı. Devletimiz bize bu 1 milyon 100 bin lirayı ödedi. Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis ağabeylerimiz bizi aradı. Bizler de gidip, polislerden dükkanda olan geri kalan altınları aldık.





“ALMAMIZ DOĞRU OLMAZDI BU PARADA YETİM HAKKI VAR”

Bu altınları tarttık, 1 kilodan fazla altın çıktı. Yaklaşık 750 bin lira civarında bir paraya tekabül ediyordu. Biz de bu 750 bin lirayı tekrar devletimize iade ettik. Almamız da bu parayı doğru olmazdı. Çünkü bu parada yetim hakkı var, bu sonuç olarak devletimizin parası. İnsanların bizlere yardım olarak gönderdiği para. Bu sonuç olarak devlete iade edilmesi gereken bir paraydı, biz de bunu yaptık. Üzerimize düşen görevi yaptık biz.

“SAYIN BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU BİZİMLE GÖRÜŞTÜ, DUA ETTİ”

Parayı iade edeceğim zaman dayımın oğlu var, burada bir okulda müdür yardımcılığı yapıyor. 'Ağabey dükkanda fazla altın çıktı, bu parayı bize yapılan ödemeden düşmemiz, geri iade etmemiz gerekiyor' dedim. Bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor dedim. O da Kaymakam Bey'e söylemiş, o da şaşırmış, sanırım böyle bir durumla ilk defa karşılaşmış. Bu durumu Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya anlatmış. Süleyman Soylu da 'görüşelim' demiş, bizler de Sayın Bakanımızın yanına gittik, bizimle görüştü, bize dua etti. Ondan sonra bizler gidip bankaya yatan paradan 750 bin lirasını devlete iade ettik.”

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