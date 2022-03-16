Kastamonu’da sobadan sıçrayan alev, stajyer genci hastanelik etti

Kastamonu’da sobadan sıçrayan alev, stajyer genci hastanelik etti

Tosya’da, tamirhanede stajyer olan 16 yaşındaki S.K.’nin yakmak istediği soba parladı. Üzeri alev alan S.K.’nin elleri ve kolları yandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki eski Metal Sanayi Bölgesi'nde bulunan tamirhanede stajyer çırak olarak çalışan S.K. (16), iş yerindeki sobayı yakmak istedi.

Sobanın içinde bulunan malzemelerin aniden alev alarak parlaması neticesinde S.K.'nin elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Vatandaşların, gencin üzerine sıçrayan alevleri söndürmek için birbiriyle yarıştıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların iş yerinden gelen sese yöneldiği ve bu sırada S.K.’nin koşarak iş yerinden çıktığı görüldü.

ALEVLER YANGIN TÜPÜ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Panik yaşayan vatandaşlar, S.K.’nin üzerindeki alevleri yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da sobadan sıçrayan alev, stajyer genci hastanelik etti VİDEO