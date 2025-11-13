Kastamonu'da sobayı benzinle yakmak isterken kendini yaktı

- Kastamonu Devrekani'de İ.D., sobayı benzinle yakarken yaralandı ve yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- Yaralanan İ.D., hastanede tedavi altına alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesi İnciğez köyünde arıcılık yapan İ.D., tek katlı betonarme evinde sobayı yakmak isterken ciddi şekilde yaralandı.
ELİ VE YÜZÜNDEN YARALANDI, ÇIKAN YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İ.D., sobayı yakmak için benzin döktü. Sobanın birden alev alması sonucu eli ve yüzünden yaralandı.
Sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaralanan İ.D., ambulansla Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.