Kastamonu'da sokak köpeğinden kaçan kızın ayağını otomobil ezdi

Yolda yürürken sokak köpekleriyle karşılaşan küçük kız, yaşadığı korkuyla kendini yola attı. O esnada yoldan geçen otomobil Zeynep'in ayağını ezdi.

Başıboş köpek can yakmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolda yürüyen 12 yaşındaki Zeynep Ebru Zollu, sokak köpekleriyle karşılaştı.

Otomobil ayağını ezdi

Başıboş köpeklerin havlamasından korkan Zollu, korkarak kaçmaya başladı.

Korkuyla kendini yola atan küçük kızın ayağını otomobil ezdi.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Zollu'yu hastaneye kaldırdı.

Ayağı alçıya alındı

İHA'nın aktarımına göre; yapılan tektikler sonucunda Zeynep’in ayağında kırık ve çatlaklar oluştuğu anlaşıldı.

Küçük kızın ayağı alçıya alındı.