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    Kastamonu'da sokak köpeğinden kaçan kızın ayağını otomobil ezdi

    Yolda yürürken sokak köpekleriyle karşılaşan küçük kız, yaşadığı korkuyla kendini yola attı. O esnada yoldan geçen otomobil Zeynep'in ayağını ezdi.
    • 03.08.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:16
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    Kastamonu'da sokak köpeğinden kaçan kızın ayağını otomobil ezdi

    Başıboş köpek can yakmaya devam ediyor.

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolda yürüyen 12 yaşındaki Zeynep Ebru Zollu, sokak köpekleriyle karşılaştı.

    Otomobil ayağını ezdi

    Başıboş köpeklerin havlamasından korkan Zollu, korkarak kaçmaya başladı.

    Korkuyla kendini yola atan küçük kızın ayağını otomobil ezdi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Zollu'yu hastaneye kaldırdı.

    Ayağı alçıya alındı

    İHA'nın aktarımına göre; yapılan tektikler sonucunda Zeynep’in ayağında kırık ve çatlaklar oluştuğu anlaşıldı.

    Küçük kızın ayağı alçıya alındı.

    Kastamonu da sokak köpeğinden kaçan kızın ayağını otomobil ezdi #1

    Kastamonu da sokak köpeğinden kaçan kızın ayağını otomobil ezdi #2


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