Kastamonu'da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı

B.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklendi. Sürücü, burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde B.G. idaresindeki 06 BB 9617 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüjü ve demir korkulukları aştı.

Yaklaşık 50 metre taklalar atarak sürüklenen araç, karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi.

Burnu bile kanamadı



Otomobil içerisinde sıkışan sürücü B.G., kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan B.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı kaldırıldı.

Kazanın ardından Kastamonu Belediyesi ekipleri, demir korkuluklar ile etrafa saçılan araç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

İnceleme yapıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.



