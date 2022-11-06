Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.000
-0.09%
BTXN Coin
10.38
-0.85%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Kastamonu'da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı

    B.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklendi. Sürücü, burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.
    • 06.11.2022 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı

    Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde B.G. idaresindeki 06 BB 9617 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüjü ve demir korkulukları aştı.

    Yaklaşık 50 metre taklalar atarak sürüklenen araç, karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi.

    Burnu bile kanamadı

    Otomobil içerisinde sıkışan sürücü B.G., kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan B.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı kaldırıldı.

    Kazanın ardından Kastamonu Belediyesi ekipleri, demir korkuluklar ile etrafa saçılan araç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

    İnceleme yapıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

    Kastamonu da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı #1

    Kastamonu da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı #2

    Kastamonu da taklalar atan araçta, burnu bile kanamadı #3


    Fransız model Marine el Himer, Müslüman oldu
    Dünya

    Fransız model Marine el Himer, Müslüman oldu

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı
    Sağlık

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir