Yaşar A. isimli şahıs, satın almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi Şakir K. ile kayınbiraderi Muharrem K.’yi silahla vurdu. Baba ve oğlu yaralanırken, Şakir K. gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Karasayit Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, Yaşar A. isimli şahıs, kayınpederi Şakir K.’nin Avşar köyünde bulunan tarlasını satın almak isterken, iddiaya göre Şakir K. tarlayı başka bir vatandaşa sattı.

Yaşar A. ile kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K. caddede karşılaşınca, taraflar arasında kavga çıktı.

İHA’nın haberine göre; üzerindeki tabancayı çıkartan Yaşar A., kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kastamonu'da, tarlayı başkasına satan kayınpederini vurdu VİDEO

Olay yerinde gözaltına alındı

Şakir K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.